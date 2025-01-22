カジュアルファッションブランドのGapから、春を象徴する”桜”をモチーフとした日本限定の『SAKURAコレクション』が登場。日本の春を象徴させる桜モチーフでデザインされた『SAKURAコレクション』は、スウェットやTシャツなど、GAPロゴと桜モチーフが融合したアイコニックなロゴアイテムがラインナップ。メンズ、ウィメンズに加えキッズ、トドラー(70~110cm)、ベビーもラインナップ。今春はファミリーで桜モチーフの春の装いを楽