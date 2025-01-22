食事の配達サービスを使ったことがある人も多いのではないでしょうか。スマホ一つで出来立ての料理が自宅まで届けてもらえて、便利ですよね。今回はそんなデリバリー利用時に起きた、筆者の知人の「腹が立った体験」をお届けします。 我が家でママ友と子連れランチ 子ども達のことを思ってした行動かもしれませんが、引きました。また、私のことを蔑ろにした発言にかなり嫌な気持ちになった出来事です。 【