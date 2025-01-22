1月19日より、イスラエルとイスラム組織ハマスが6週間の停戦期間に入った。停戦の合意に基づき、イスラエル側は刑務所などに収監していたパレスチナ人90人を釈放し、ハマス側は女性の人質3人を解放。停戦の第1段階として、ハマスはおよそ100人の人質のうち、計33人を解放する予定となっている。【写真】ハマスの攻撃で2本の指を失ったエミリーさん。471日ぶりのハグ…家族との感動の再会を果たしたエミリーさんら解放された3人の