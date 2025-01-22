PEANUTS コミック誕生75周年のアニバーサリーを記念し、「PEANUTS」の日本国内エージェントであるソニー・クリエイティブプロダクツと、軽井沢にあるゴルフリゾート施設「オーソルヴェール軽井沢倶楽部」は、2025年4月5日(土)にピーナッツをテーマにしたゴルフ場コラボレーションをスタートします。 オーソルヴェール軽井沢倶楽部  PEANUTS コミック誕生75周年のアニバーサリーを記念し、「PEANUTS」の日本国内エー