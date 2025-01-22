イコンは2025年1月24日(金)、オールデイダイニング「PUB＆GRILL 7TAPS TAVERN(セブンタップス タバン)」を京都駅ビル東ゾーン 1階にオープンします。 イコン「PUB＆GRILL 7TAPS TAVERN」  所在地： 京都市下京区烏丸通り塩小路下る東塩小路町901番京都駅ビル 東ゾーン1階電話番号： 075-744-0267定休日： 無し営業時間： 11時〜24時(L.O. フード23時、ドリンク23時30分)客単価