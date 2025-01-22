中京テレビ放送は、開局55周年を記念して、全国の和牛を扱う有名店が一堂に会する食イベント「名牛会〜極上和牛グルメの祭典〜」を、2025年2月22日(土)〜2月23日(日)に久屋大通公園エディオン久屋広場で開催します。 中京テレビ放送「名牛会〜極上和牛グルメの祭典〜」 日時：2025年2月22日(土)〜2月23日(日)11時〜20時 ラストオーダー場所：久屋大通公園エディオン久屋広場(名古屋市中区栄3)入場料：無料主