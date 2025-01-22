すごく…大きいです…要人警護で活躍千葉県警は2025年1月20日、公式Youtubeチャンネルにおいて採用募集のための広報動画を公開し、そのなかで同県警の特殊部隊についても紹介しました。 千葉県警の動画に登場したシボレー「エクスプレス」（画像：千葉県警）。紹介されたのは、刑事部捜査第一課に所属する「突入救助班（ART）」で、おもに人質立てこもり事件などに対応する部隊です。映像では、ARTの隊員が建物に突入する様子