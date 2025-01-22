俳優の宮世琉弥が、初めて単独主演を務める映画『顔だけじゃ好きになりません』（3月7日公開）の場面写真が21日、解禁された。【場面カット】ギュ…久間田琳加をバックハグする宮世琉弥原作は、2020年から「花とゆめ」（白泉社）で連載中の安斎かりん氏による同名漫画。顔が良すぎる最強青髪イケメン・宇郷奏人先輩（宮世）と、その“中の人”（SNS運営）になるド面食いヒロインのラブコメディー。ヒロイン・才南は久間田琳加