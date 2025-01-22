俳優の広瀬すずが主演を務める、TBS系金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』（毎週金曜後10：00）が24日にスタートする。今回は、広瀬すずが演じる山下心麦を紹介する。【写真】広瀬すず、松山ケンイチ、磯村勇斗ら…登場人物を紹介本作は、浅見理都の同名漫画を原作に、クリスマスイブの夜に元警察官の父親を殺された娘が、遺された手紙を手がかりに真相に迫るヒューマンクライムサスペンス。父が遺した手紙には“冤