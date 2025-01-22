21日（現地時間）、リヴァプールはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節でリールと対戦し、2-1で勝利した。コンパクトな守備ブロックを形成し、相手ボール時にはハイプレスからの即時奪還をめざすスタイルを指向する両チームの対戦は、序盤から球際での激しい攻防が続く互角の展開で推移する。互いにボール保持から決定的なチャンスを作り出せずにいた中、リヴァプールが得意のトランジションから先制点を奪う。34分