今月20日、セルティックに所属するFW古橋亨梧が30歳の誕生日を迎えた。セルティックでの通算成績は164戦85ゴールと圧倒的で、加入当初より古橋はチームのエースであり続けている。地元紙『Daily Record』は30歳の誕生日に合わせ、古橋からサポーターへさらなるプレゼントがほしいと主張している。それは大一番を迎えているチャンピオンズリーグ・リーグフェーズでの得点だ。少々くじ運に恵まれたところもあるが、セルティックはこ