シュタイン(ssstein)の2025年秋冬コレクションが、2025年1月21日(火)、フランスのパリにて発表された。シュタイン、パリで初のショーパリで初のショーを開催した、今季のシュタイン。「レゾナンス(resonance)」──複数の音が重なり、その響きを大きく膨らませる「共鳴」の意だ──をテーマとするそのコレクションは、静謐さと力強さをあわせ持つ、シュタインならではのミニマルな佇まいを基調に、日常に見出すさりげない優美さに