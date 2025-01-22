セリエAのナポリが、マンチェスター・ユナイテッドに所属するアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョと個人合意に至ったようだ。21日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』がナポリで発行されている日刊紙『イル・マティーノ』の報道を引用して伝えている。ここまで21試合を消化したリーグ戦で16勝2分3敗を記録し、勝ち点「50」の首位に立つナポリ。今夏に指揮官へと就任したアントニオ・コンテ監督の下で好調を