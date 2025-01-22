ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２１日（日本時間２２日）、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）の米野球殿堂入りを祝福した。自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。ＭＬＢなどの投稿を引用した。２０２５年の米野球殿堂入りの投票結果がこの日、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。イチロー氏はメジャー史上最多６５２セーブを挙げたＭ・リベラ氏以来、６年ぶり史上２人目の