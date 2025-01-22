【ワシントン＝上村健太】日本、米国、オーストラリア、インド４か国の枠組み「Ｑｕａｄ（クアッド）」の外相会談が２１日午後（日本時間２２日午前）、米ワシントンで開かれた。中国を念頭に、現状変更を試みる一方的な行動に「強く反対する」と明記した共同声明を発表した。会談には、岩屋外相、米国のルビオ国務長官、豪州のペニー・ウォン外相、インドのスブラマニヤム・ジャイシャンカル外相が出席した。４氏は、同盟国・