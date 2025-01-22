世界経済フォーラム年次総会のセッションで発言する国連気候変動枠組み条約のスティール事務局長（右）＝21日（共同）【ダボス共同】国連気候変動枠組み条約のスティール事務局長は21日、スイスのダボスで開催中の世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）でのセッションで、トランプ米大統領のパリ協定からの離脱方針について発言。「世界で起こっている化石燃料から（再生可能エネルギーへ）の転換という大きな流れは