米野球殿堂は２１日（日本時間２２日）に今年の殿堂入りメンバーを発表した。マリナーズなどで通算３０８９安打のイチロー氏（５１＝マリナーズ球団会長付き特別補佐兼インストラクター）が資格１年目でアジア人、日本選手として初選出された。史上２人目の満票に１票足りなかった。１６日に発表された日本の野球殿堂でも選ばれており、日米同時殿堂入りとなった。野手初の満票は１票足りずに逃がしたが、得票率９９・７％は史