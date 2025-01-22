ASTROのチャウヌが茶目っ気ある姿でファンを虜にした。【写真】「体も天才」チャ・ウヌの“たくましい大胸筋”1月20日、チャウヌは自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。公開された写真には、自身の広告写真がかかったデパートの前でいたずらっぽくポーズを取るチャウヌの姿が収められている。茶目っ気たっぷりな笑顔が目を引く。また、別の写真では広告写真のオフショットも公開され、異なる魅力でファン