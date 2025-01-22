ビズヒッツは1月15日、「ついていきたいと思う上司の特徴に関する意識調査」の結果を公表しました。同調査は、働いている男女293人を対象にインターネット上で実施（調査期間：2024年12月12〜26日）。本記事では、調査結果をランキング化した「ついていきたいと思う上司の特徴」ランキングを発表します。 【7位までのランキング結果を見る】2位：話しやすい（22.2％）2位は、「話しやすい」でした。仕事上で困ったとき、話しかけに