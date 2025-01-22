中国では2024年にアーバン・リニューアルプロジェクトが6万件以上実施され、投資額は約2兆9000億元（約61兆円）に達した。この中には、都市の老朽化した団地の改造、機能が整ったコミュニティーの建設、歴史・文化の保護など複数タイプのプロジェクトが含まれていたことが、住宅・都市農村建設部への取材で分かった。それだけではない。地級市（省と県の中間にある行政単位）以上の297都市が全面的な「都市の健康診断」を実施した