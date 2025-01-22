米野球殿堂が発表されイチロー氏が資格1年目で殿堂入り米野球殿堂は21日（日本時間22日）、2025年の殿堂入りメンバーを発表し、マリナーズなどで活躍したイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が資格1年目でアジア選手として初めて選出された。MLBネットワーク内で「個人としてもそうですし日本のプレーヤーとして初めてということで、大変光栄なことだと思っています」と喜びを語った。全米野球協会に10