フェネルバフチェは21日、アストン・ビラの元ブラジル代表DFジエゴ・カルロス(31)を完全移籍で獲得することで合意したと発表した。移籍金は1000万ユーロ(約16億2000万円)とのこと。フェネルバフチェはXにて｢メディカルチェックと移籍交渉をするためジエゴ・カルロスをイスタンブールに招いた｣と発表。2022年7月にセビージャからビラに加入したセンターバックのジエゴ・カルロスは、加入直後にアキレス腱断裂の重傷を負った中、在籍