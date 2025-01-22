マンションの上の階に住む住人にの郵便ポストに脅迫文を投函した疑いで1月21日、浜松市内に住む女が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区に住む無職の自称・52歳の女です。警察によりますと、女は2024年12月下旬、マンションの上の階に住む男性（35）の郵便ポストに、男性への殺意を向けた脅迫文を投函した疑いが持たれています。 12月下旬に男性が警察に相談し、2025年1月上旬に被害届が出されたというこ