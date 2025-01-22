旭川中央警察署は2025年1月21日、業務上横領の疑いで旭川市の黒川正容疑者（77）を逮捕しました。黒川容疑者は2023年9月25日から2024年1月22日までの間、所属する旭川市の住民組織「忠和地区市民委員会」で、普通口座に預金された現金を5回にわたり引き出し、合計22万円を横領した疑いが持たれています。警察によると、黒川容疑者は忠和地区市民委員会の元会長で、2023年9月ごろ会計部長が体調を崩し退任したことで、委員会の通帳