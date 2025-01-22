Lucy Craymer[ウェリントン ２２日 ロイター] - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が２２日発表した２０２４年第４・四半期の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前期比０．５％上昇し、市場予想と一致、第３・四半期の０．６％上昇から鈍化した。前年比では２．２％上昇。市場予想は２．１％上昇、ＮＺ準備銀行（中央銀行）の予想も２．１％上昇だった。２四半期連続で中銀の目標レンジである１─３％の範囲内となり、さらなる利下げの余地