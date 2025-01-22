日本維新の会が、夏の参院選での野党候補の一本化に向けた「予備選」の制度案について、世論調査の結果と衆院選での比例票をポイント化して候補者を決める案を提示することがわかった。維新は参院選で32ある1人区で、野党候補の一本化のために予備選挙を行うことを掲げ、岩谷幹事長を中心に予備選の方法を検討してきた。維新の関係者によると、制度案では、公職選挙法が禁じる「事前運動」や「人気投票の公表」に抵触しないよう、