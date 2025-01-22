Melanie BurtonErnest Scheyder[２１日 ロイター] - ２０３０年までに米国で販売される新車の半分を電気自動車（ＥＶ）にするバイデン前大統領の大統領令をトランプ米大統領が撤回したことで、リチウムなどの重要鉱物の需要が一時的に鈍る可能性がある。ただ、アナリストや業界のリーダーらはＥＶ需要が世界で急増している中で、重要鉱物やレアメタル（希少金属）のより長期的な需要に支障を来す可能性は低いとの見方を示し