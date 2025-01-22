マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター・イチロー氏（５１）が２１日（日本時間２２日）、ＭＬＢネットワークの番組内で米野球殿堂に選出されたと発表された。ヤンキース一筋でメジャー史上最多６５２セーブを挙げたＭ・リベラ氏以来、６年ぶり史上２人目の満票選手が期待されたが、１票足りなかった。日本人初の選出で、日米両方の殿堂に選ばれることもまた史上初の快挙となる。殿堂入りの式典は７月２７日にニューヨーク