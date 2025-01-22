東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値162.14高値162.23安値160.96 163.86ハイブレイク 163.05抵抗2 162.59抵抗1 161.78ピボット 161.32支持1 160.51支持2 160.05ローブレイク ポンド円 終値192.03高値192.20安値190.48 194.38ハイブレイク 193.29抵抗2 192.66抵抗1 191.57ピボット 190.94支持1 189.85支持2 189.22ローブレイク