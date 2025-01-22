東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.40高値8.42安値8.33 8.53ハイブレイク 8.47抵抗2 8.44抵抗1 8.38ピボット 8.35支持1 8.29支持2 8.26ローブレイク シンガポールドル円 終値114.95高値115.07安値114.10 116.28ハイブレイク 115.68抵抗2 115.31抵抗1 114.71ピボット 114.34支持1 113.74支持2 113.37ローブレイク 香港ドル