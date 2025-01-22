東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6274高値0.6289安値0.6209 0.6386ハイブレイク 0.6337抵抗2 0.6306抵抗1 0.6257ピボット 0.6226支持1 0.6177支持2 0.6146ローブレイク キーウィドル 終値0.5679高値0.5689安値0.5617 0.5778ハイブレイク 0.5734抵抗2 0.5706抵抗1 0.5662ピボット 0.5634支持1 0.5590支持2 0.5562