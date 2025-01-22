ドル買い優勢、トランプが対中10%関税検討発言オフショア人民元下落 トランプ米大統領が中国からのフェンタニル流入に対する報復として中国に10%の関税を課すことを検討しているとコメント。これを受けドルが対主要国通貨で上昇、オフショア人民元は下落している。 また、トランプ氏は中国がTikTok所有権分割案を拒否した場合は最大100%関税課すと警告したほか、習近平国家主席と関税に関してあまり話さなかったと明かした