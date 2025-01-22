米国のトランプ新政権が、カリブ海の社会主義国キューバに対するテロ支援国家指定の解除を取り消した。バイデン前大統領が退任目前に解除の決定を行ったばかりだった。翻弄（ほんろう）されるキューバは強く反発している。トランプ米大統領が就任した日のキューバの首都ハバナの街並み=2025年1月20日、AP米メディアによると、テロ支援国家指定の解除取り消しは、トランプ政権発足の20日に決まった。トランプ氏やルビオ新国務長