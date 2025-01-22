【欧州CLリーグフェーズ第7節】(アンフィールド)リバプール 2-1(前半1-0)リール<得点者>[バ]モハメド・サラー(34分)、ハービー・エリオット(67分)[ー]ジョナサン・デイビッド(62分)<退場>[ー]アイサ・マンディ(59分)<警告>[バ]アレクシス・マック・アリスター(90分+2)、ハービー・エリオット(90分+4)[ー]アイサ・マンディ2(35分、59分)、バンジャマン アンドレ(88分)観衆:59,782人└リバプールが無傷のCL開幕7連