[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節 リバプール 2-1 リール]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は21日、リーグフェーズ第7節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプール(イングランド)がリール(フランス)を2-1で破った。新方式の今大会で唯一となる無傷の7連勝を果たし、1試合を残して堂々の決勝トーナメントストレートイン(8位以上)が確定。遠藤も後半18分から途中出場し、欧州CL3試合目にして最も長いプレータイムを記録した。試合