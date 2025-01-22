【欧州CLリーグフェーズ第7節】(エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))ベンフィカ 4-5(前半3-1)バルセロナ<得点者>[ベ]エバンゲロス・パブリディス3(2分、22分、30分)、オウンゴール(68分)[バ]ロベルト・レバンドフスキ2(13分、78分)、ラフィーニャ2(64分、90分+6)、エリック・ガルシア(86分)<退場>[ベ]アルトゥール・カブラウ(90分+8)<警告>[ベ]アルヴァロ カレラス(76分)[バ]ガ