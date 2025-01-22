[1.21 CL第7節 スロバン・ブラチスラバ 1-3 シュツットガルト]シュツットガルト(ドイツ)は21日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第7節のスロバン・ブラチスラバ(スロバキア)戦を敵地で行った。欧州サッカー連盟(UEFA)公式サイトによれば氷点下2度という極寒の中、3-1で勝利。DFチェイス・アンリは2025年に入って以降ではトップチームで初めてベンチ入りするも、出番はなかった。リーグフェーズ突破を目指すシ