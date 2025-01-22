・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８５４８．２９（＋２７．７５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２１０４２．００（＋５１．６９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７７７０．９５（＋３７．４５） ・ロシア・ＲＴＳ ９２５．１６（＋２０．０１） 出所：MINKABU PRESS