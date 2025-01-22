・ＮＹダウ４４０２５．８１（＋５３７．９８） 高値４４０５０．１３ 安値４３５２８．６５ ・Ｓ＆Ｐ５００６０４９．２４（＋５２．５８） ・ナスダック総合指数１９７５６．７７９（＋１２６．５８０） 出所：MINKABU PRESS