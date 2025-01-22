２１日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比５３７．９８ドル高の４万４０２５．８１ドルと大幅続伸した。トランプ米大統領の就任初日に関税の発動が回避され、投資家の不安心理を和らげた。また、トランプ大統領がソフトバンクグループやオラクル＜ORCL＞、オープンＡＩを交えたＡＩ開発の共同出資事業を計画していると報じられ、半導体などハイテク関連株への買いを誘った。 スリーエム＜MMM＞が株価