・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７５．８９ドル（－１．９９ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２７５９．２ドル（＋１０．５ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３１３１．１セント（＋３６．０セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５５８．７５セント（＋２０．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４９０．００セン