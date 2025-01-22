岡山県倉敷市できょう（22日）未明、カラオケ店で店員に包丁を突き付けて脅迫し、料金を払わずにそのまま逃走した強盗傷害事件がありました。 きょう午前4時半ごろ、倉敷市寿町のカラオケ店で、アルバイトの女性（20）が飲食の提供のため部屋に入ったところ、30歳～40歳くらいの男が女性に包丁を突き付けて脅迫したということです。男は使用料と飲食代8340円を払わず逃走、女性は抵抗した際に、手の指に切り傷を負いました