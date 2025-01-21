神経を抜いた歯は、むし歯で大きく削っていたり外傷で欠損したりしているため、歯の治療後に詰め物や被せ物を使うことになります。 詰め物や被せ物の素材にはいくつか種類がありますが、この記事では、セラミック歯を使った場合について解説します。 神経を抜いた歯やその上から被せるセラミックの歯の寿命はどれぐらいなのでしょうか。歯の寿命と長持ちさせるポイントについても紹介します。 これからセラミック治療をされる方