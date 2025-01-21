WHO（世界保健機関）は北半球における急性呼吸器感染症の動向について報告し、中国でヒトメタニューモウイルス（hMPV）が増加していることを指摘しています。この内容について五藤医師に伺いました。≫【イラスト解説】「ヒトメタニューモウイルス」の5つの症状 監修医師：五藤 良将（医師） 防衛医科大学校医学部卒業。その後、自衛隊中央病院、防衛医科大学校病院、千葉中央メディカルセンターなどに勤