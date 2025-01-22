今日1月22日（水）よる10時 日本テレビ系で放送の「世界頂グルメ」。世界を旅し地元メシを頂くことで、言葉の壁を越え世界とつながることを目指す。見れば必ずその国に行ってみたくなる番組。スタジオには阿部なつき、IKKO、大沢あかね、SHELLY、城田優、ゆうちゃみをゲストに迎え、“地元メシ”のリポートを見てMCのハライチ&佐藤栞里とともに楽しく盛り上がる。人気女優から愛されまくる野呂佳代が、世間に女優の素顔を伝え