虫垂とは、盲腸からしっぽのように突出した管状の部位のことです。 虫垂がんの初期は症状がほとんどなく、気づいて病院に行く頃には、かなり進行してしまう非常に厄介な病気になります。 虫垂がんは、大腸がんの中では稀な病気ですが、治療後の5年生存率が61.6～64.0％といわれています。 虫垂がんの生存率は、他の大腸がんである結腸がんや直腸がんと比べると、やや予後不良な傾向にあるのです。 今回の記事では、虫垂