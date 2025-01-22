◇天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)(21〜26日、東京体育館)男子シングルス一般の部で大会最年少出場となった13歳で中学1年生の大野颯真選手が21日、高校生2人を破る活躍を見せ、自己最高の3回戦へと駒を進めました。大野選手は初戦の1回戦で、インターハイダブルスでベスト16の駒大苫小牧高・佐藤大空選手を相手に3-0（11-5、11-5、11-6）のストレート勝ち。さらに続く2回戦では上宮高・石山浩貴選