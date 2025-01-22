[２１日ロイター] - トランプ米大統領は２１日、欧州連合（ＥＵ）に関税を課す考えを表明した。また、中国からの輸入品に対して２月１日から１０％の関税発動を検討していると明らかにし、合成麻薬「フェンタニル」が中国からメキシコとカナダに輸出されているためと説明した。トランプ氏は就任初日の２０日には公約していた関税を直ちに発動せず、市場や業界団体を安堵（あんど）させたが、この日の発言は幅広い関税を打ち出す