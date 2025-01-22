[ワシントン ２１日] - トランプ新米政権は２１日、難民申請者に米国の移民裁判所での審理が終わるまでメキシコにとどまることを義務付ける「メキシコ残留」プログラムを復活させると発表した。国土安全保障省は声明で、このプログラムを直ちに再開すると述べた。トランプ氏は２０日にホワイトハウスに復帰。メキシコ残留政策の復活を含む積極的な国境警備対策を進めると表明した。トランプ氏は１期目の２０１９年にこのプログ