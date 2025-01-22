シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデがダブル主演する映画『ウィキッド ふたりの魔女』の日本語吹替版キャストとして、エルファバ役に高畑充希、グリンダ役に清水美依紗が決定。併せて、最新本編映像が到着した。【動画】エルファバ＆グリンダの名曲を高畑充希＆清水美依紗をが歌う！本作は、不朽のミュージカルとして20年以上愛され続けている作品を『クレイジー・リッチ！』や『イン・ザ・ハイツ』のジョン・M・チュウ監